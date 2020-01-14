2003年以来首遭 巴萨季中开除主帅

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（法新社马德里13日电） 西甲卫冕军巴塞隆纳今天宣布，开除球队总教练维瓦德（Ernesto Valverde）改请赛田（Quique Setien）接掌兵符。

巴萨的董事会今天下午在主场诺坎普球场（Camp Nou）开会超过4小时后，决定撤换维瓦德。巴萨虽仍居西甲榜首，但最近5场比赛只赢1场；维瓦德是继2003年的范盖尔（Louis van Gaal）后，又一于季中遭开除的巴萨主帅。

球会在今晚发出的声明中说：「巴塞隆纳队与维瓦德达成中止双方合约的共识。球队与赛田达成共识，接掌本季剩余赛事并执教至2022年6月30日。」

赛田接下兵符后的西甲首战，是19日巴萨主场迎战格拉纳达（Granada）；另将于下月于欧冠16强赛对战义甲的拿坡里，3月初则将于西甲与皇家马德里上演国家德比大赛。

赛田毫不掩饰对巴萨传统风格的钦羡，61岁的他也素以刺激、进攻风格的足球出名。

连两季在欧冠遭灾难式淘汰，让维瓦德帅印不保的传闻延烧数月。巴萨2018年于欧冠遭义甲罗马队淘汰，去年对上英超利物浦时再蹈覆辙。9日在西班牙超级杯2比3惨遭马德里竞技在最后不到15分钟连赶两球逆转，终于让董事会忍无可忍。

© 2020 AFP