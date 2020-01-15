促进俄国生育率 蒲亭将扩大发放生育津贴

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（法新社莫斯科15日电） 为鼓励俄罗斯人民生育以促进人口成长，总统蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布扩大发放生育津贴给生第一胎的家庭，金额超过新台币22万元。

蒲亭在国会发表年度谈话指出：「俄罗斯的命运与历史展望有赖于我们的人口多寡。」

俄国出生率正不断下降，因为许多现值生育年龄的人口出生于苏联瓦解的1990年代，当时的经济走势不明，造成出生率暴跌。

育有两名女儿的蒲亭表示，他希望在2024年之前，将目前每名妇女平均生育1.5名子女的生育率提高到1.7 名。他说：「我们的历史责任是确保人口稳定增长。」

他指出，贫穷是家庭规模限缩的关键因素，所以要提供新的经济诱因以促进生育。

他保证，生第一胎的家庭也可请领以往只发给生第2胎家庭的一次性生育津贴约7600美元（台币22万7692元），而发给生第2胎家庭的津贴将会增加到约1万美元（约新台币30万元），而这些津贴可支用在儿童的教育和住房改善上，并持续发放到至少2026年。

蒲亭在2007年向所有生第2胎以上的家庭推出生育津贴。他今天表示：「我们需要支持年轻人，我确定，那些刚展开家庭生活的人，梦想有孩子。」

蒲亭还宣布，对较贫穷家庭发放的儿童补助金，年龄限制将由3岁提高到7岁。

© 2020 AFP