巴基斯坦大雪酿上百死 克什米尔雪崩搜救难

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（法新社巴基斯坦穆萨法拉巴德15日综合外电报导）搜救团队今天在克什米尔巴基斯坦管辖区寻获遭大雪及雪崩活埋的14具遗体，这场天灾在全国带来上百死，寻找幸存者的搜救人员在严峻天候下与时间赛跑。

法新社报导，根据国家灾难管理局（NDMA）声明，克什米尔连日恶劣天气造成的死亡人数现在达到76人，而全国至少达100人。

克什米尔灾难管理局作业主任古瑞希（Saeed ur Rehamn Qureshi）表示，多数罹难者是在克什米尔风景如画的尼勒姆谷（Neelum Valley）丧命，当地本周稍早发生严重雪崩。

他说，「许多」房屋受损，并指有77死及94伤，略高于国家灾难管理局提供的死亡数字。

国家灾难管理局表示，巴国其他地区的大雪也造成约24人丧命。

天气预报指出，更严峻的天气即将到来。

巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）今天探视克什米尔巴国管辖区首府穆萨法拉巴德（Muzaffarabad）一家医院的某些伤患。

官员表示，当局关闭学校，而巴基斯坦北部山区各地的若干高速公路及道路也封闭。（译者：侯文婷/核稿：张佑之）

© 2020 AFP