德国2019经济放缓 成长黄金十年近尾声

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（法新社法兰克福15日综合外电报导）德国今天公布的经济数据显示，2019年经济成长减速，恐再度引发国内对于如何利用财政盈余提振经济成长的辩论。

德国联邦统计局今天公布初步经济成长数据，欧洲经济火车头德国2019年经济成长仅0.6%，远低于2018年的1.5%。

德国联邦统计局专家巴拉克曼（Albert Braakmann）在记者会上告诉媒体，去年的「经济成长动能大幅消退」。

德国联邦统计局表示，连续10年的经济成长，已创下1990年两德统一以来最长的经济扩张纪录。

贝伦堡银行（Berenberg bank）分析师史密丁（Holger Schmieding）表示，展望未来，德国经济成长的黄金10年已逐渐接近尾声。

近年来，贸易冲突、英国脱欧等政治动荡、全球经济成长减缓，以及汽车产业的空前变化速度，都对德国重要的制造业带来冲击。

复兴信贷银行（KfW）首席经济学家柯勒-盖博（Fritzi Koehler-Geib）说：「艰困的外贸环境会对德国工业构成持续压力。」

柯勒-盖博表示，在低失业率和服务业更具韧性的情况下，光靠稳健的内需就让去年的经济躲过衰退。

随着2020年展开，美中预定15日签署第一阶段贸易协议，同时在英国首相强生（Boris Johnson）去年赢得大选下，英国脱欧下一步明确。

这两项发展都可能让德国出口导向的制造业松了一口气。不过，国际债信评等公司穆迪（Moody's）昨天示警，全球环境恶化将在2020年对欧元区成员国的开放经济体成长带来压力。（译者：刘淑琴/核稿：张佑之）

© 2020 AFP