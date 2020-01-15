抗议美军侵犯主权 伊拉克领袖发动百万大游行

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（法新社巴格达14日电） 美国在巴格达发动无人机攻击狙杀伊朗重要将领，伊拉克国会继而通过决议案要求美军撤离后，深具煽动力的什叶派领袖萨德今天号召民众「百万大游行」，抗议美军驻扎伊拉克。

从教士成为民粹政治人物的萨德（Moqtada Sadr）在推特写道：「伊拉克的天空、陆地与主权每天都遭到驻军侵犯。」

他号召伊拉克民众响应「百万和平团结联合示威，谴责美国驻军与美军的侵犯行为」，但没有公布游行日期。

美国3日发动空袭狙杀备受尊崇的伊朗革命卫队圣战部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）。空袭行动同时造成一名伊拉克高阶军事官员丧生。

伊拉克国会5日表决通过决议案要求政府敦促外国部队撤离，包括约5200名美军。外国部队自2014年起就驻扎在伊拉克，协助对抗伊斯兰国（Islamic State）圣战士。

在苏雷曼尼遭击杀前，巴格达与伊拉克南部已历经数周之久的大规模反政府示威活动，民众痛批政治人物不仅贪腐无能，还受到美国与伊朗的支配。

反政府示威从未停歇，但诉求已有所转移，包含要求政府勿卷入美国与伊朗之间的冲突。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP