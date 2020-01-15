澳洲野火延烧墨尔本空气糟 澳网会外赛延后

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（法新社墨尔本15日电） 澳洲网球公开赛主办单位表示，因为澳洲野火持续延烧，墨尔本笼罩在有毒烟霾中，今天大满贯澳网的会外赛延后开打。

有球员昨天因呼吸困难而弃赛，加拿大选手布夏（Eugenie Bouchard）甚至需要医疗照护，大会因此决定让球员延后出赛。

比赛不会在下午一时前开打，比原订时间晚了一小时，选手们也取消练球行程。

澳洲网球协会（Tennis Australia）说：「正持续监控墨尔本球场的空气品质。」

澳洲网协表示，将采用现场资料，并参考大会医疗团队、澳洲气象局（Bureau of Meteorology）和维多利亚州环境保护局（Victorian Environmental Protection Agency）科学家的意见，再做进一步决定。

根据环保局监测资料，墨尔本今天上午9时的空气品质「很糟糕」，但还不到昨天的「危险」程度。墨尔本过去总能挤身全球最宜居城市之一。

空气品质「很糟糕」意味空气弥漫烟雾或粉尘，人们可能出现咳嗽、呼吸急促等现象。

澳洲致命野火已延烧数月之久，在乡间地区吞噬大范围土地，夺走至少27条人命，烧毁2000多户房舍，导致空气品质严重恶化。

维多利亚州气象局（Victoria Bureau of Meteorology）表示，预计今天稍后会有大雷雨，部分地区雨势较强，可能引发暴洪，野火灾情可望暂时缓解。

尽管空气品质不佳，主办单位说，这项大满贯赛事不太可能延期举行，表示墨尔本球场园区内有3座球场有屋顶，还有8座室内球场。

© 2020 AFP