澳洲野火赈灾 费德瑞和纳达尔共捐25万澳元善款

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（法新社墨尔本15日电） 澳洲野火肆虐，各界挺身募款赈灾，瑞士网球名将费德瑞和西班牙网球好手纳达尔今天参加慈善表演赛募款，两人合计捐出25万澳元（约新台币516万元）善款。

这两位共拿下39座大满贯单打金杯的网坛传奇人物，参加在墨尔本拉佛球场（Rod Laver Arena）举行的慈善表演赛，让原本已募得的钜额善款进一步攀升。

除了「瑞士特快车」费德瑞（Roger Federer）和「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）外，其他参加慈善表演赛的球员还包括美国网球天后小威廉丝（Serena Williams）、「丹麦甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）以及 塞尔维亚网球选手乔科维奇（Novak Djokovic）。

捷克女子选手克菲托娃（Petra Kvitova）、奥地利男子选手提姆（Dominic Thiem）、美国女网新秀高夫（Coco Gauff）、「坏小子」基尔乔斯（Nick Kyrgios）与希腊球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）等人也在列。

全球网坛目前已募得超过280万澳元的野火赈灾善款，澳洲网球协会（Tennis Australia）表示，墨尔本Rally for Relief慈善表演赛预计将再增加数十万澳元的募款。

© 2020 AFP