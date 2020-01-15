澳网下周开打 女单5大夺冠热门盘点

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（法新社墨尔本15日电） 澳洲网球公开赛20日开打，前球后小威廉丝若能在女单封后，将拿下平纪录的第24座大满贯金杯，追平澳洲传奇名将寇特（Margaret Court）的成就。

不过能威胁小威的对手不少，其中尤以现任世界排名第一的澳洲好手巴蒂与卫冕者大坂直美最具挑战性。

以下是法新社挑出的澳网女单5大夺冠热门：

小威廉丝（Serena Williams）

2017年澳网决赛打败姊姊大威廉丝（Venus Williams），拿下个人第23座大满贯赛冠军后，现年38 岁已当母亲的小威至今始终无法再下一城，且之后在4项大满贯赛决赛遭到连2盘落败的滋味。

不过，WTA生涯跨越4个十年的小威上周在奥克兰经典赛（Auckland Classic）结束3年冠军荒，收下WTA巡回赛第73冠，也是她自2017年澳网以来首度封后。

大坂直美（Naomi Osaka）

22岁的大坂去年历经高低起伏，1月在澳网摘下个人第2座大满贯金杯时，看起来很可能一举称霸女子网坛。

然而她接下来落入低潮，温布顿网赛首轮就出局，美网也仅在16强即止步。

在由父亲担任教练后，大坂谷底反弹，在日本与中国的比赛接连登顶；去年12月她又换教练，由比利时籍的费塞特（Wim Fissette）接任。这是她不到1年内的第4位教练。

巴蒂（Ashleigh Barty）

地主好手巴蒂现排名世界第一，23岁的她去年在法网拿到个人首座大满贯冠军，6月登上球后宝座，至今保持不坠，并在上季末的WTA年终决赛摘冠。

不过她上周在布里斯班败给自会外赛晋级的美国选手布雷迪（Jennifer Brady），开年首场比赛就出师不利。

哈勒普（Simona Halep）

28岁的哈勒普是前世界球后，曾两度在大满贯赛笑捧金杯，长年受背伤所苦的她必须证明这项困扰已不再，不过此一伤势直到去年底仍缠着她不放。

在WTA最受球迷欢迎球员的票选中，哈勒普已连3年获得殊荣。

高夫（Coco Gauff）

年仅15岁的美国新星高夫去年从会外赛晋级后，在温布顿网赛首轮爆冷击败5届温网冠军大威廉丝，直到第4轮才败给最终夺冠的哈勒普。

这并非侥幸。高夫接着在美网打进第3轮，然后于奥地利林兹（Linz）举行的赛事获得生平第一座冠军。

高夫2018年底世界排名只在第686名，去年底已冲高到第68，各界对她今年的表现期望甚高。

© 2020 AFP