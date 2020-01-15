研究：持续性生活有助延后更年期

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（法新社巴黎15日电） 研究人员今天表示，接近更年期的女性一周至少一次性生活，相较于同年龄性生活没那么活跃的女性，较不容易进入更年期。

研究人员表示，平均来说，一周至少一次亲密行为的女性，相较一个月少于一次的女性，进入更年期的机率降低28%。这项研究结果刊登于「皇家学会开放科学」（Royal Society Open Science）期刊。

研究显示，这样的差异表现出人体对于演化压力的反应。

伦敦大学学院（University College London）科学家阿诺特（Megan Arnot）和梅斯（Ruth Mace）写道：「女性若在接近中年时，性行为不多或很少，她们的身体不会接收到可能怀孕的生理提示。」

根据这个理论，从健康最佳化的角度来看，停止生育，把精力花在亲人身上，而不是持续排卵，可能比较好。

虎鲸是除了人类和领航鲸以外，一样有更年期的动物，停经后的虎鲸以顾孙闻名，这个行为有时称作「祖母效应」（grandmother effect），被认为具有演化的目的。

先前的研究试图解释已婚妇女比未婚或离婚妇女更年期来得更晚的原因，结果指向受到男性费洛蒙影响。费洛蒙是动物王国中吸引异性时，所释放的自然化学物质。

为了找出这些理论是否属实，阿诺特和梅斯检视了美国在1996年和1997年招募近3000名女性进行的一项横跨10年的研究。这项研究的目的在搜集资料，并追踪更年期女性生理和心理方面的变化。

© 2020 AFP