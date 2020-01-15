美民主党初选前最终辩论登场

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（法新社爱阿华州狄蒙14日电） 美国民主党在2月3日于爱阿华州展开党内初选前进行最后一轮辩论，6名获得辩论参与资格的民主党总统参选人今天将展开激烈攻防。

建制派参选人、77岁前副总统拜登（Joe Biden）的全国民调领先，但他与自由派的佛蒙特州联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）在爱阿华州民调旗鼓相当，印第安纳州南本德市（South Bend）前市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）和麻萨诸塞州联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）紧追在后。

明尼苏达州联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）和身价亿万的加州环保人士思特尔（Tom Steyer）也取得资格在爱阿华州首府狄蒙（Des Moines）参加全国电视转播的党内初选前最终辩论。

这场长达两小时的辩论，是这波民主党党内提名角逐赛到目前为止参与人数最少和最白的一次，首度没有有色人种取得辩论。

民主党去年还自豪初选阵容是历来最多元，但少数族裔参选人纷纷宣布退选，非裔美籍参议员布克（Cory Booker）昨天就以欠缺经费而无法打赢选战为由，宣布退出民主党总统选举提名战。

根据「真清晰政治」网站（RealClearPolitics）发布的民调平均数据，爱阿华州的选情势均力敌，拜登得到20.7%支持度，与桑德斯、布塔朱吉和华伦支持度相差不到5个百分点。

尽管克罗布查前一场辩论表现出色，但仅获得7%支持度；思特尔支持度为2.7%。（译者：陈昱婷/核稿：曾依璇）

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