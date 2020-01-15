隐私意识抬头 Google拟逐步淘汰第三方cookies

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山14日电） 网路搜寻引擎龙头谷歌（Google）今天表示，为加强保护用户隐私，谷歌计划未来不再支援第三方cookies，且正逐步取得进展。谷歌浏览器的cookies用来追踪用户的线上活动。

法新社报导，这家网路巨擘说，谷歌的「沙盒」（Sandbox）计画仍可让广告商传递具针对性的讯息，同时避免用户使用网路浏览器Chrome时，被称为cookies的程式码片段追踪。

Chrome工程部门主管休尔（Justin Schuh）在贴文中说：「我们相信，透过重覆运算和反馈，诸如「隐私沙盒」（Privacy Sandbox）这样的隐私保护和开放标准机制能在逐步淘汰第三方cookies的状态下，兼顾保障用户隐私及支援业者投放广告。」

「我们打算在两年内达成目标。」

使用cookies来追踪使用者动向、行为和网购商品，引发侵犯用户隐私的疑虑，但也有人为它辩护，说它是支持免费线上服务不可或缺的一部分，这些免费服务可依赖广告收入为生。

休尔说：「我们发起开放原始码计画的目标，是能兼顾强化用户隐私与安全及支援出版商营运。」

休尔并未具体说明谷歌将以何种机制取代cookies，仅表示「我们正在整个生态系统积极开展工作，以便让浏览器、出版商、开发人员和广告商都有机会尝试这些新机制」。（译者：刘文瑜/核稿：张佑之）

© 2020 AFP