3人涉嫌为中国从事间谍活动 德检调查

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（法新社柏林15日电） 德国检方今天表示，他们正对3名据报为中国从事间谍活动的人士进行调查；媒体报导，其中一名嫌疑人为德国前欧盟外交官。

德国联邦检察官办公室发言人告诉法新社，「我们可以证实，正在进行一项针对涉嫌为中国国家安全部门从事间谍活动的调查」。

明镜周刊（Der Spiegel）报导，其中一名嫌疑人曾在位于布鲁塞尔的欧盟执行委员会工作。

报导指出，另外2人是受雇于「德国知名游说公司」的说客。检方拒绝提供嫌疑人详细资讯，并称目前尚未有人遭到逮捕。

不过，检察官证实明镜周刊一项消息，即警方今天突袭搜查这3人位于柏林、布鲁塞尔、德国巴伐利亚邦（Bavaria）及巴登符腾堡邦（Baden-Wuerttemberg）的住所和办公室。

明镜周刊指出，检方指控这位前外交人员和其中一名说客「与中国国家安全部共享私人及商业情报」，另外一人仅显然表示「同意这样做」。

身为此调查案核心人物的前外交人员据报于2017年结束欧盟职涯之后，转到一间游说公司工作，并延揽另外两名嫌疑人。

倘若指控获得证实，那将会是少数中国间谍遭起底的案例。

明镜周刊写道：「尽管关于中国在德国和欧洲进行大规模间谍活动的讨论层出不穷，但调查人员鲜少成功打击北京当局从事的秘密行动。」

© 2020 AFP