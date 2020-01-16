华伦与桑德斯辩论会后 互呛彼此是「骗子」

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（法新社华盛顿16日电） 美国有线电视新闻网（CNN）15日揭露，参选总统的民主党联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）及桑德斯（Bernie Sanders），在辩论会后发生激烈口角，互呛彼此是骗子。

华伦及桑德斯是民主党初选选战中，最主张进步主义价值的代表人物。有6名总统参选人出席14日民主党初选辩论，多数参选人在会后诚挚握手致意，但华伦及桑德斯却爆发口角。

当时，华伦明显面露怒气，拒绝与桑德斯握手，似乎在对他责难，两人彷佛怒言相向。备份播音纪录显示，两人在辩论会后继续交锋，互责彼此是「骗子」。

华伦当时说道：「我认为你曾在全国电视上称我是骗子。」桑德斯回应说：「什么？」华伦又说：「我认为你曾在全国电视上称我是骗子。」

桑德斯说：「你知道，我们别在这里谈论此事。如果想要讨论此事，我们将会讨论。」

华伦回答说：「随时奉陪。」桑德斯又说：「你称我是骗子。是你告诉我…好吧！我们现在不要在此讨论此事。」

过去几个月来，桑德斯与华伦在党内初选一直和平争夺进步主义大旗，但近日两人的互不侵犯原则出现松动迹象。

有媒体报导，桑德斯2018年曾私下告诉华伦，他不认为女性能击败共和党籍现任总统川普。华伦昨天证实确有此事。

桑德斯在辩论会上坚称「我不曾那样说过」，强调相信女人无法问鼎白宫是荒诞之事。华伦则坚称桑德斯的确曾说过，并称她「来此不是要试图与桑德斯斗嘴」。

© 2020 AFP