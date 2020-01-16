澳洲东部降下大雨 丛林火势稍获舒缓

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（法新社澳洲诺拉16日电） 遭丛林野火蹂躏的澳洲东部部分地区今天降下大雨，让受气候变迁助长的灾难性大火在延烧数月后终于稍微获得纾缓。

就持续时间和密集度而言，对澳洲来说都是前所未见的这场大火，至今已夺走28条人命，也让估计十亿只动物丧命。

持续的炎热天气加上受灾地区非常罕见的些微小雨，加剧了大火危机。

灾情最惨重的新南威尔斯州当地气象局报告，当地部分火场今天清晨降下「相当的雨量」。

该州乡村消防局（Rural Fire Service）在社群媒体上写道：「新南威尔斯州各地一些正在打火的消防员可以喘息一下了。」贴文还附上燃烧的森林降下大雨的影片。

「虽然这场雨不会扑灭所有大火，不过对于控制火势绝对大有帮助。」

野火产生的烟雾13日到昨天也笼罩南部城市墨尔本，干扰下周澳洲网球公开赛的准备作业。

不过昨天晚间的雷雨将这股烟雾洗涤而去，水气接着东移，朝南部维多利亚州的火场而去。

明天和周末预计也会降下更多雨水，若预测准确，会是去年9月野火危机爆发以来持续最久的湿漉天气。

澳洲野火至今已经摧毁逾2000座家园，燃烧土地广达1000万公顷，比南韩或葡萄牙国土面积还要大。

© 2020 AFP