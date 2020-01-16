爱好冰球的税务局长 米舒斯京获提名俄新总理

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（法新社莫斯科15日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天提名米舒斯京（Mikhail Mishustin）担任新总理。名气不大的米舒斯京执掌俄国联邦税务局已经10年。

根据官方介绍，53岁的他是莫斯科人，受过工程师训练，并拥有经济博士学位。

米舒斯京在获得前财长、以自由派立场闻名的古德林（Alexei Kudrin）提名后，于2010年成为联邦税务局长，随后一直任职至今。他就任后精简税务服务流程，改变原本官僚作风、需要大量纸本作业和长时间排队等候等现象，因此备受赞扬。

根据俄罗斯新闻社（RIA Novosti），米舒斯京「经常打冰上曲棍球」，和蒲亭拥有共同运动兴趣。米舒斯京、俄罗斯石油公司（Rosneft）执行长谢琴（Igor Sechin）和其他掌握大权的人士，也都是莫斯科中央陆军冰球俱乐部（CSKA）监督委员会成员。

但相较于蒲亭曾批评网路且鲜少公开使用新科技，米舒斯京则说俄国必须改造本身经济，立场与爱好苹果商品的麦维德夫更接近。米舒斯京去年曾告诉「工商日报」（Kommersant），俄国必须适应数位科技和人工智慧时代，否则就会落后他国。

在蒲亭提名米舒斯京后，政治分析家舒尔曼（Ekaterina Schulmann）告诉法新社，米舒斯京属于「中立人物」，提名他不会被联想到跟特定意识形态有关。但米舒斯京是否为蒲亭培养的接班人，舒尔曼则抱持怀疑态度。

© 2020 AFP