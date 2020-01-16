第一阶段贸易协议完成 美中谈判仍扑朔迷离

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（法新社北京16日电） 美国与中国于美东时间15日正式签署的「第一阶段」贸易协议，是漫长且难产的谈判结果，至于「第二阶段」贸易协议可能也会同样坎坷且前景难料。

美国总统川普15日在白宫与中国国务院副总理刘鹤共同签署这项协议，贸易战场开打近两年的美中双方也暂时松一口气。不过两大强权间仍存在许多其他问题，以下是法新社整理的几个重点。

●谁胜谁负很难说

穆迪分析公司（Moody's Analytics）经济学家徐晓春（Xu Xiaochun，音译）告诉法新社，这项协议「对两国来说都不错」。

弹劾审判缠身的川普在今年寻求连任时，可将成功签署这份协议拿来说嘴。

对习近平来说，在处理其他诸如香港抗争与经济成长放缓等棘手问题时，签署此协议让他放下心中一块石头。

在第一阶段中，北京方面承诺未来2年购买2000亿美元美国商品，包括320亿美元农产品和海产，而川普将能藉此吸纳自己在农业州的支持，有利于拚连任选情。

然而徐晓春指出，中国在其他像是改善智慧财产保护及金融自由化方面的让步皆已正在进行，「中国在初阶贸易协议内，似乎没有做出任何他们不愿意做的新让步」。

●中国承诺加强进口美农产能源 内需是关键

尽管中国承诺将进口更多美国制造业和能源商品，分析人士指出，中国国内需求恐怕会是限制因素。

分析人士表示，中国经济2019年表现放缓，增速约为6.1%，是30年来最差表现。

荷兰国际集团（ING）经济学家斯帕克曼（Timme Spakman）与彭蔼娆（Iris Pang）在报告中提到：「除非中国对美国农产品和能源的需求飙升，否则中国势必得透过国家政策从美国进口农产和能源商品，而非从其他出口国。」

●美国大选前能否完成第二阶段协议 前景不明

川普昨天表示，他计划在「不远的将来」出访中国。目前华府当局仍对价值数千亿美元的中国商品徵收关税，对此川普说「倘若能进行第二阶段」，他愿意取消关税。

不过，川普不仅忙于今年11月的大选，更面临美国参议院弹劾审判，美中下一轮谈判已看似错综复杂。

穆迪分析经济学家徐晓春表示：「我们不确定美方是否有意愿尽快有所进展。」不过，徐晓春也说，北京当局没有理由拖延，因为不论是川普连任或民主党人担任总统，中国都可能面临华府强硬立场。

●第一阶段协议是否终结双方紧张对峙

双方争端依然存在。这份协议不但保留大部分关税，也未能解决美国批评中国拿大笔钱补贴国有企业，让中资企业居于不公平优势的争议。

事实证明，美中贸易战是争夺高科技霸主的地位之争，冲突可能持续加剧。

美国官员担忧中国电信巨擘华为是中国共产政权的间谍工具，华府维持对华为实施制裁。

对于饱受美中贸易战火波及的中国美国商会（American Chamber of Commerce in China）来说，「为解决两国经贸关系中长期存在的结构性议题，仍有很大努力空间」，但他们在声明中补充说：「第一阶段协议为改善这些议题创造了正面动能。」

© 2020 AFP