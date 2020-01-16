美中第一阶段贸易协议 要点总览

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天与中国签署第一阶段贸易协议，以下为美中第一阶段贸易协议的要点：

● 中国承诺扩大对美采购

北京方面承诺在未来两年，从美国购买和进口的成品、农产品、能源产品和服务产品总额，会比2017年（即贸易战开打之前）进口额度多出至少2000亿美元。

这包括320亿美元农产品和海产；将近780亿美元的制造业产品，包括飞机、机械和钢铁；以及520亿美元的能源产品。

● 智慧财产权

第一阶段贸易协议要求惩罚窃取商业机密的行为，要求中方正式禁止下列3事项：网路窃盗、越权披露贸易机密、运用窃取来的贸易机密。

协议同时要求创建机制来解决药品专利方面的争议。

协议也列出条款来避免假药等伪造行为和线上盗版行为。

● 强制性技术转让

今天签署的协议规定，美中双方均不得强制要求另一方人员转移「与收购、合资企业或其他投资交易相关的」技术。

● 汇率机制

协议中，美中双方均承诺遵守国际货币基金（IMF）的各项原则，避免操纵汇率。两方承诺，将致力达成由市场决定的汇率，并避免竞贬本国货币。（译者：蔡佳敏/核稿：严思祺）

© 2020 AFP