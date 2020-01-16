通乌门 川普核心成员：总统知悉发生什么事

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（法新社华盛顿16日电） 针对美国总统川普涉嫌施压乌克兰官员，要求调查政治对手拜登（Joe Biden）丑闻，被起诉的川普核心成员帕纳斯（Lev Parnas）告诉媒体，川普「知悉到底发生什么事」。

川普强烈否认他曾下令向乌克兰官员施压，要求调查前副总统拜登和儿子在乌克兰的生意往来，这是弹劾调查的一部分，美国参议院16日正式宣读川普面临的指控。

川普私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）的商业伙伴帕纳斯15日告诉微软国家广播公司（MSNBC），「川普知悉到底发生了什么事」。

「他（川普）知晓我的一切举动，没有朱利安尼或总统的同意，我不会妄自行动。」

民主党于14日公布新获得的文件，内容显示朱利安尼去年年初与帕纳斯联手向基辅施压，要求调查拜登。

文件中还显示，两人与乌克兰官员合作，试图迫使前美国驻乌克兰大使尤凡诺维契（Marie Yovanovitch）下台，尤凡诺维契最后被川普撤职。

帕纳斯是苏联出生的美国人，去年10月试图逃离美国时被捕，被控罪名是违反竞选资金规定，也被下令向众议院调查人员交出关键文件。

领导调查的美国众议院情报委员会（House Intelligence Committee）主席谢安达（Adam Schiff）将在弹劾审判领导起诉工作，他先前曾表示，帕纳斯据称和朱利安尼联手向乌克兰施压，要求抹黑川普的对手。

© 2020 AFP