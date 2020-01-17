与美关系紧张 伊朗总统盼对话避免战争

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（法新社德黑兰16日电） 伊朗和美国月初濒临直接爆发军事冲突的边缘，是不到一年来双方再度剑拔弩张，伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）今天表示，他希望避免战争。

眼看国会选举将于2月21日登场，且选情预计将对罗哈尼阵营构成挑战，加上德黑兰与西方现在因为伊朗核计画关系高度紧张，罗哈尼今天表示，与世界对话仍是「有可能的」。

罗哈尼在电视演说中表示：「政府每天都在努力，以避免军事对抗或战争」。

美国1月初派无人机轰炸伊拉克首都巴格达，击杀伊朗圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani），数天后伊朗采取报复行动，发动一连串飞弹攻击美国军事目标，导致这个地区似乎濒临新的冲突。

根据美国军方所言，伊朗发动的空袭导致重大物质损失，但没有人员丧命。

苏雷曼尼在伊朗备受尊崇，负责中东军事策略。罗哈尼表示，空袭是杀害苏雷曼尼必须付出的「代价」。

在伊朗发动报复性攻击的数小时后，在伊朗保持高度警戒以防范美方反击时，一架乌克兰客机遭意外击落，之后美伊的紧张情势似乎缓和了下来。

这起空难造成176人丧生，罹难者中大多是伊朗人和加拿大人。加拿大外交部长沈潘（Francois-Philippe Champagne）今天誓言，要伊朗对这次悲剧给个解释。

他在伦敦说：「家属们都想要一个答案，国际社会也想要解释，全世界都在等待一个说法，直到我们获得答案前，我们绝不善罢甘休。」（译者：李晋纬/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP