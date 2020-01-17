旧金山巨人开创大联盟新页 任用首位正职女教练

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（法新社旧金山16日电） 美国职棒大联盟MLB旧金山巨人今天创造历史，任用球团女职员纳肯（Alyssa Nakken）担任教练团一员，使得她成为大联盟史上首位正职女教练。

29岁的纳肯曾在美国加州州立大学沙加缅度分校（California State University, Sacramento）女垒球队担任选手。她2014年加入巨人队球团，先在棒球事务部实习，目前负责指导和球员健康有关的许多活动。

巨人总教练凯普勒（Gabe Kapler）告诉「沙加缅度勤奋者报」（Sacramento Bee），纳肯将和球员进行投打练习和跑垒，以及加强球队团结。

他说：「（纳肯）是这份工作的最佳人选，这毋庸置疑。她本身是优秀运动员，也在巨人队工作一段时间，在带领球队活动上表现杰出。她是完美人选。」

巨人还宣布34岁的霍柏（Mark Hallberg）加入教练团。霍柏上个球季在美国职棒小联盟短期1A球队「赛勒姆-凯泽火山」（Salem-Keizer Volcanoes）担任总教练。

凯普勒说：「纳肯和霍柏在巨人队受到高度尊敬，我很开心他们现在将把各自才华投入树立球队休息室的求胜文化。」

© 2020 AFP