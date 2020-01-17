法国已故厨神餐厅遭米其林降级 3星变2星

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（法新社巴黎17日电） 米其林指南（Michelin Guide）今天指出，法国已故厨艺界巨星包库斯（Paul Bocuse）旗下餐厅，已失去自1965年获得的3星评价，被降为2星。

米其林指南告诉法新社，包库斯开在里昂（Lyon）附近的餐厅Auberge du Pont de Collonges，厨艺「依然精湛，但不再符合3星评鉴的水准」。

这家餐厅位于法国崇尚美食的东南部地区，今年的米其林评价将被降为2星。

米其林指南发言人布谢－安塞琳（Elisabeth Boucher－Anselin）表示，指南国际总监普勒内克（Gwendal Poullennec）昨天前去这家餐厅，传达此一消息。

名厨包库斯筹办的Bocuse d'Or厨艺大赛主办方对此表达「遗憾」。

法国有史以来最着名的厨师之一包库斯2018年1月20日辞世，享寿91岁，他长期患有巴金森氏症。

人称法式烹饪「教皇」的包库斯，1970年代曾发起「新潮烹调」（Nouvelle Cuisine）厨艺运动，带动饮食革新，同时创造名厨的观念。

包库斯的餐厅曾维持超过40年的3星评价，在法国无人能及。

© 2020 AFP