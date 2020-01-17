等新机上市 美2019年电玩消费额降13%

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（法新社旧金山17日电） 市场追踪公司NPD集团今天表示，随着新游戏机蓄势待发，美国人去年在电玩上的花费减少约13%，而手机、平板等行动装置玩家成长则趋缓，但行动手游的开销却成长24%。

NPD集团（NPD Group）表示，2019年美国电玩软硬体支出共达146亿美元（约新台币4373亿元），比前年下降13个百分点。

游戏机宿敌索尼（Sony）跟微软（Microsoft）今年都计划释出新世代主机，让玩家有理由等待最新产品到来，再决定要花多少钱。

NPD报导，单在12月，电玩软硬体、配件及游戏卡的开销共计30亿美元，比前年同期下降15%。

根据NPD，「决胜时刻：现代战争」（Call of Duty: Modern Warfare）去年10月推出后，3个月连霸美国最畅销游戏，还成为2019年年度最热销游戏，是「决胜时刻」系列连续第11年成为最畅销电玩。

NPD也报导，美国及加拿大的手机电玩玩家去年成长2%至2亿1400万人，显示智慧型手机及平板的市场饱和，使得成长步伐放缓。然而，行动手游的开销同期却上升24%，达到118.2亿美元。

© 2020 AFP