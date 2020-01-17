雀巢砸逾620亿 推动再生塑料使用

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（法新社日内瓦16日电） 瑞士食品大厂雀巢集团（Nestle）今天表示，将在5年内投资20亿瑞士法郎（约新台币621亿元），以减少使用原始塑料，转而采用食品级再生塑料。

雀巢也计划投资新型永续包装，以达到该公司的目标，也就是在2025年前全面使用可回收或可再利用的包装材料。雀巢旗下品牌包含Nespresso咖啡、Vittel矿泉水和Smarties巧克力。

此外，雀巢发表声明说，他们会在未来5年内，将原始塑料使用量降低1/3，且会拨出2亿5000万瑞士法郎作为创投基金，投资致力于废弃物回收事业的新创公司。

为打造再生塑料市场，雀巢计划采购重达200万公吨的食品级再生塑料，并拨出超过15亿瑞士法郎，以支付从现在到2025年所需的材料附加费。

雀巢执行长施奈德（Mark Schneider）在声明中说：「最终不应有塑胶被丢入垃圾掩埋场，或成为废弃物。」

绿色和平组织（Greenpeace）瑞士分部的维特里希（Matthias Wuthrich）表示，雀巢这项声明「仅部分令人振奋」。

他说：「这是朝正确方向所跨出的一步，但要结束当前危机，必须终止无用的塑胶生产作业，并须采用新的供应系统。」（译者：李宛谕/核稿：陈政一）

© 2020 AFP