面临弹劾审判 前特检和名律师加入川普辩护团队

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿17日电） 面临美国总统川普弹劾审判，曾任1990年代前总统柯林顿弹劾案的核心人物史塔（Ken Starr），及美国高知名律师德尔绍维茨（Alan Dershowitz）将加入川普弹劾案的辩护团队。

法新社报导，美国政府尚未公布辩护团队全体阵容，但已证实白宫律师西波隆（Pat Cipollone）将担任辩护团队领导律师，并获川普私人律师塞库洛（Jay Sekulow）支持。

美国媒体报导，1998年于柯林顿弹劾案中担任特别检察官的史塔加入川普辩护团队。虽然柯林顿当年在联邦参议院审判中获判无罪，但史塔在许多人心目中仍是一位英雄。

德尔绍维茨今天在推特发文指出，他将在参院审判中，就弹劾去职的宪法辩论进行口头辩论。

委任德尔绍维茨为辩护律师的名人，包括遭性侵定罪并在监所自杀的金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）、奥斯卡金奖导演波兰斯基（Roman Polanski）和前重量级拳王泰森（Mike Tyson）等人。

德尔绍维茨最知名案子，是为前职业美式足球NFL明星球员O.J.辛浦森（OJ Simpson）涉嫌谋杀辩护，辛浦森最终获判无罪。（译者：徐睿承）

© 2020 AFP