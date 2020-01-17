NBA明星赛球迷票选 詹姆斯扩大领先优势

广告 继续浏览后续

（法新社纽约16日电） 美国职篮NBA明星赛的球迷投票中，洛杉矶湖人明星前锋詹姆斯（LeBron James），将领先达拉斯独行侠后卫唐西奇（Luka Doncic）的差距扩大到14万9564票。

东、西区得票最高的球员将担任队长，目前看来「詹皇」詹姆斯和密尔瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）将继续担此重任。上一次的明星赛，詹姆斯队以178比164击败安特托昆博队。今年明星赛将于2月16日在芝加哥举行。

5次NBA年度最有价值球员（MVP）奖得主詹姆斯，一周前仅领先斯洛维尼亚的唐西奇8万2001票，但他现在拉开差距，暂时以474万7887票称霸西区。东区目前得票最高的，则是获447万4107票的安特托昆博。

以西区前场球员票选来看，詹姆斯与他湖人的队友戴维斯（Anthony Davis）及洛杉矶快艇指标球员雷纳德（Kawhi Leonard）排前3名。西区后卫部分，唐西奇和休士顿火箭的哈登（James Harden）得票遥遥领先其他球员。

东区前场球员方面，前3名是安特托昆博、获243万3411票的多伦多暴龙球星西雅坎（Pascal Siakam）、获239万8743票的费城76人恩比德（Joel Embiid）。

东区后卫得票数领先的是亚特兰大老鹰的杨恩（Trae Young）206万6924票，其次是布鲁克林篮网刚伤愈复出的厄文（Kyrie Irving）181万4618票。

本季取代出走的厄文，成为波士顿塞尔蒂克后场发动机的华克（Kemba Walker），在竞争东区先发后卫位置上，以179万7633票紧追在厄文之后。

投票将在20日结束，票选的计分方式上，球迷的投票占50%；球员的投票占25%；媒体的投票占25%，这会决定东、西区各2名后卫、各3名前场球员，共10名球员。

两队的队长将从具获选资格的球员中，挑选自己队上的成员，这个阶段将打破东、西区的藩篱。

明星赛先发球员名单23日将先公布，由总教练选择的替补球员，名单则将于30日揭晓。

© 2020 AFP