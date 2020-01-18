海平面上升侵蚀迈阿密海滩 美耗巨资填沙

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（法新社迈阿密海滩17日电） 美国迈阿密海滩因海平面上升，部分地带被侵蚀。为维持海滩面貌，美国政府耗费1600万美元，每天把沙倒在海滩上，就算像是把钱丢到海里，也得这么做。

数十辆卡车把数十万吨的沙倾倒在迈阿密海滩上，这是美国政府保护佛罗里达州观光景点不因气候变迁影响而消失的措施之一。

佛罗里达国际大学（Florida International University）海滩及环境专家李德门（Stephen Leatherman）说：「这里有一些侵蚀特别严重的地方。」

他今天表示：「当海滩非常狭窄，就没有足够空间让所有来到这里的游客消遣，更重要的，也许是所有这些建物都需要保护。」

当地人称呼李德门为「沙滩博士」。他说，气候变迁引发的海平面上升，正让闻名于世的迈阿密海滩加速受到侵蚀，其他因素还有海岸风暴，尤其是飓风。

美国陆军工兵署（US Army Corps of Engineers）这个月开始执行一项预算达1600万美元的行动，要在6月之前，把23万3000立方公尺的沙倾倒在迈阿密海滩被侵蚀的地带。这项计画原本是为了因应2017年艾玛飓风（Irma）造成的损害而拟定。

陆军在声明中表示，卡车每天都会把100车到250车、每车载有22吨的沙运到沙滩上。

李德门表示：「有些人说这就像是每年把数百万美元丢到海里，也许他们说对了，但我们必须这么做，这里一定要有沙滩。」（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP