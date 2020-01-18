至少7人失踪 喜马拉雅山发生雪崩

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（法新社加德满都18日电） 尼泊尔官员今天表示，喜马拉雅山的安纳布尔纳峰昨天发生雪崩，造成至少7人失踪，包括4名南韩人3名尼泊尔向导。

安纳布尔纳峰（Annapurna）是喜马拉雅山脉（Himalaya）最高峰之一，事发地点在海拔约3230公尺处靠近安纳布尔纳峰基地营。由于当地昨天大雪纷飞，随后即传出雪崩消息。

尼泊尔观光部官员达卡尔（Mira Dhakal）告诉法新社：「我们接获通报，意外发生后，4名南韩人和3名尼泊尔人失联。我们昨夜已派出一支搜救队。」

当地警察局长卡齐（Dan Bahadur Karki）表示，天候不佳阻碍搜救行动。他说：「搜救队正在前往事发地点途中。一旦天候改善，另一架待命直升机也将出动。」

南韩外交部今天发表声明说，首尔将派遣一支救难队伍前往尼泊尔，失踪者家属也已接获通知。

安纳布尔纳峰能见到叹为观止的喜马拉雅山脉景致，每年吸引数以千计登山客造访。但这个山区也经常发生雪崩，攀登难度高，死亡率高于世界最高峰圣母峰。

2014年的一场暴风雪，在热门的安纳布尔纳峰登山路线夺走40条人命，成为尼泊尔历来最重大山难之一。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2020 AFP