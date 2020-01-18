色情网站缺少字幕 纽约听障男子状告法院

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（纽约18日综合法新电）纽约一名听障男子近日对3个色情网站提出集体诉讼，原因竟是它们缺少隐藏字幕（Closed Caption），导致他无法完整享受A片内容。

纽约听障男子苏利斯（Yaroslav Suris）16日向布鲁克林联邦法院提告，控诉色情网站Pornhub、Redtube和YouPorn及它们的母公司MindGeek。

苏利斯主张，这些网站违反一项反歧视法案，称为美国身心障碍法（Americans with Disabilities Act）。

苏利斯在他23页的诉状中指出：「没有隐藏字幕，听障及重听人士无法享受被告网站上的影片内容，但一般大众却可以。」

苏利斯在诉状中提及多个淫声浪语的影片，声称他在去年10月及本月曾想观赏这些影片。

苏利斯表示，他希望这些色情网站提供隐藏字幕，他并争取某些损害赔偿及权益。

对此，Pornhub副总裁普莱斯（Corey Price）在发给法新社的声明中坚称，该网站事实上具有含隐藏字幕的A片类别，而且还提供连结。

去年12月，苏利斯也曾状告福斯新闻（Fox News）及「纽约邮报」（New York Post），指控它们的网站缺少隐藏字幕。

隐藏字幕是电视、电影或网路影片上显示的内容文字，原本是为听障者设计。隐藏字幕含有影片情境声音，但对白字幕（subtitle）仅有对话翻译。

© 2020 AFP