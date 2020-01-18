NBA球衣球队商品畅销排行 詹皇湖人蝉联榜首

广告 继续浏览后续

（法新社纽约17日电） 美国职篮NBA球星詹姆斯和洛杉矶湖人蝉联NBA球衣和球队商品销售排行榜首；密尔瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博和达拉斯独行侠「欧洲金童」唐西奇球衣人气去年冲新高。

NBA和美国国家篮球协会球员工会（National Basketball Players Association）今天公布的数字显示，根据去年10月到12月线上NBA商店业绩，詹姆斯（LeBron James）和湖人连续第2年登上销售榜冠军。

詹姆斯2018年7月从克里夫兰骑士转战湖人后，湖人商品买气水涨船高。詹姆斯曾4次获选NBA年度最有价值球员（MVP），拿过3座总冠军。他本季场均25.4分、7.7篮板，而10.9助攻的成绩领先全联盟。湖人目前33胜8败位居西区龙头。

今年NBA明星赛将于2月16日在芝加哥举行，詹姆斯在球迷票选中也领先群雄。

去年NBA年度MVP「希腊怪物」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在明星赛球迷票选位居东区榜首。他在球衣销售榜排名第2，为生涯最佳表现。公鹿目前37胜6败傲视全联盟。安特托昆博本季场均30.1分位居全联盟第2，外加6.2篮板、7.5助攻。

球衣销售榜第3名是本季大多因伤休阵的金州勇士主将柯瑞（Stephen Curry）；第4名是波士顿塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）；第5名是休士顿火箭「大胡子」哈登（James Harden）。哈登本季场均37.2分位居全联盟第一。

第6名是来自斯洛维尼亚的唐西奇（Luka Doncic），在销售榜成绩创生涯新高；第7名是离开上季总冠军多伦多暴龙转战洛杉矶快艇的雷纳德（Kawhi Leonard）；第8名是湖人「一眉哥」戴维斯（Anthony Davis）；第9和第10名分别是费城76人恩比德（Joel Embiid）和布鲁克林篮网厄文（Kyrie Irving）。

第11名到第15名依序是76人西蒙斯（Ben Simmons）；离开勇士加盟篮网但因伤高挂免战牌的杜兰特（Kevin Durant）；火箭卫斯布鲁克（Russell Westbrook）；塞尔蒂克华克（Kemba Walker）；目前因伤休养、有望22日迎接例行赛处女秀的纽奥良鹈鹕新秀威廉森（Zion Williamson）。

球队商品畅销榜，湖人排名第1，其次是塞尔蒂克，第3到第5名是76人、暴龙、公鹿。第6到第10名依序是勇士、火箭、芝加哥公牛、迈阿密热火及篮网。篮网是自2014年以来首度跻身前10名。

© 2020 AFP