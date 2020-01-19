叙述狙杀苏雷曼尼过程 川普：倒数后发出巨响

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普昨天叙述华府以无人机，击毙伊朗重要将领苏雷曼尼最后一刻所发生的事。他说，「遥远的空中摄影机」拍到画面，接着美军开始倒数，之后发出「砰」的声响。

美军无人机3日在伊拉克巴格达国际机场，狙杀伊朗革命卫队（Iranian Revolutionary Guards）圣城部队（Al-Quds force）指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani），以及与伊朗关系密切的伊拉克民兵组织「人民动员」（Hashed al-Shaabi）成员。

美国媒体报导，川普昨晚在佛罗里达州自家的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）举办募款餐会，他在晚宴上向在场的共和党金主描述击杀苏雷曼尼的细节。

美国有线电视新闻网（CNN）今天播送一段录音，当中川普透露有关击杀苏雷曼尼一事的新细节。川普说：「他原是所向无敌的。」

川普告诉前来的宾客：「他在说关于我们国家不好的事。他说：『我们要攻击你们的国家。我们要杀死你们的人民。』我说：『这些废话我们还要听多少？』」

川普接着描述突袭现场状况，并转述他在华府坐镇时，所接收到来自军方的即时更新消息。

「他们说：『长官，这是遥远空中摄影机所拍到的画面。他们都在一起。他们还有2分11秒可以活。他们在车子里。他们在一辆正在前进的装甲车内。他们大约剩1分钟可以活…30秒…10、9、8…然后突然『砰』的一声。长官，他们死了。』」

川普承认美军发动突袭「震惊全球」，但他说，苏雷曼尼「理应受到重击」，因为他必须为杀死「成千上万名美国人」负责。这段叙述与川普8日所称相互抵触，当时川普表示，他「伤害并谋杀成千上万名美军」。（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP