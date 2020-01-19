墨西哥部队挡中美洲移民赴美 拦下1500人

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（法新社墨西哥希达哥市18日电） 1500名从瓜地马拉来的中美洲移民，想要借道墨西哥前往美国，寻求更美好的人生，但被墨西哥部队阻挡，美梦因此破灭。

墨西哥国家卫队（National Guard）一名士兵在驻守的一座边界桥上，用扩音器告诉移民，没有签证或移民文件不准进入，并提醒他们偷渡是非常危险的。这座桥是跨越边境的主要地点。

这名士兵说：「不要把你自己暴露在人蛇集团面前，否则你的生命将有危险。」他也告诉移民，美国将给他们庇护是错误的想法。

这批移民多数于14日从宏都拉斯出发，并在18日早上抵达横跨苏奇亚提河（Suchiate River）的上述那座桥梁，苏奇亚提河是瓜地马拉和墨西哥北部之间的界河。

有些移民坚持想要进入墨西哥，但其他人则是回到瓜地马拉境内的移民收容中心。

墨西哥在边境通道加强兵力部署，因为墨国预期将有大约3000名移民前来，这些人主要来自宏都拉斯和萨尔瓦多。

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）17日提供4000个工作机会给这些迁徙的人，试图让他们打消前往美国的念头。

墨西哥遭到美国总统川普（Donald Trump ）施压，去年川普要求墨国协助减少抵达美、墨边境的大量无证移民。

川普去年5月扬言，若墨西哥政府未能采取更多行动阻止移民，美国将对墨西哥课徵关税。

被逼到绝境的罗培兹欧布拉多政府，已部署2万7000名国家卫队，以看紧边界。

在所谓「留在墨西哥」（Remain in Mexico）政策下，罗培兹欧布拉多并且准许美国在案件仍在审理的情况下，将超过4万名寻求庇护者送回墨西哥。

国际人权组织「人权观察」（Human Rights Watch）14日指控墨西哥侵犯移民的权利，因为墨西哥无法确保那些被美国送回的移民人身安全，并在「不人道的条件下」留置其他人。

去年有上万的中美洲移民越过墨西哥往美国前进，以逃离长期的贫困和残忍的帮派暴力，甘冒危险的旅程以寻得安全。

这促使川普针对「（移民）入侵」发出警告，并在美墨边界部署近6000名美军。

© 2020 AFP