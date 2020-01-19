委内瑞拉总统称愿谈判 以求终止美国制裁

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（法新社华盛顿18日电） 委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）表示，目前他仍掌握大权，而且愿意和美国进行直接谈判，以终止川普对委国施加的制裁。

这是去年2月马杜洛突然将美国环球电视台（Univision）所有记者赶出委内瑞拉后，首次接受美国主要媒体访问。

马杜洛告诉华盛顿邮报（Washington Post）说：「不论美国有多强大，如果（两国）政府间能够相互尊重，且如果有对话机会，交换真实的讯息，那我们肯定能创造新的关系。」

委国社会主义领导人马杜洛表示，他已经准备好和美国会谈，要用谈判来终结美国总统川普（Donald Trump）对委国的制裁。川普对南美洲国家委内瑞拉实施制裁，是为了扼杀委国的石油产业，迫使马杜洛交出政权。

马杜洛暗示，假使川普取消制裁，美国石油公司有望从委国的石油产业获得极大利益。

马杜洛说：「双方彼此尊重、互相对话的关系，能够带来双赢的结果，而互相对抗的关系，则会带来双输的局面。这是一定的。」

美国现在和超过50个国家一致承认，马杜洛的竞争对手瓜伊多（Juan Guaido）是委国合法的临时总统。

瓜伊多呼吁举行新的总统大选，原因是马杜洛在2018年胜选连任涉及不法，瓜伊多认定马杜洛是「非法」总统。

在马杜洛统治下，石油藏量丰富的委内瑞拉，经济却正在崩溃，迫使百万人因此逃离委国。

但尽管有人道灾难和美国制裁的打击，马杜洛在委国军方、俄罗斯、中国、古巴的支持下，仍然大权在握。

在华盛顿邮报的专访中，马杜洛也表示愿和瓜伊多对话，但显然拒绝了对方要他下台的要求。

挪威曾居中调解，让马杜洛和瓜伊多两方的代表能够对话，但这样的对谈在去年8月破局。

美国在1月初表态愿意支持委内瑞拉内部的谈判，认为对话可以建立一个过渡政府，为新的选举铺路，以结束委国长期以来的政治危机。（译者：李晋纬/核稿：严思祺）

© 2020 AFP