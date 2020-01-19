川普盼国情咨文前速战速决 参院弹劾审理有望2周结束

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿18日电） 1999年柯林顿弹劾案参议院审理5周结案，1868年约翰逊（Andrew Johnson）的案子则审了3个月；现在，如果顺了白宫与共和党的意，美国总统川普的弹劾案会在2周内结束。

这么一来，川普就赶得上在2月4日发表国情咨文时，庆祝他早已预料到的无罪结案。

但这也得取决共和党能否挡下民主党提取文件与传唤证人的要求，这些要求都可能加强不利川普的论据。

目前为止，联邦参议院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）领导的共和党人仍略居上风。

参院16日以肃穆、仪式性宣读川普滥权与妨碍国会调查罪名展开弹劾审理，但审理规则与时程尚未定案。

审理规则与时程将在21日确定，届时100位参议员将辩论表决程序。

民主党人要求参院同意提取重要文件，并传唤4位现任与前任白宫高层官员作证，包括前国家安全顾问波顿（John Bolton）与白宫代理幕僚长穆瓦尼（Mick Mulvaney），这两人据信都对川普被控的罪名有第一手了解。

但联邦众议院进行弹劾调查时，白宫阻止众院提取文件与传唤证人，现在也没迹象显示他们会对此让步。

麦康奈表示，审理在初步辩论、展开问话之后，才会决定是否同意提取文件与传唤证人，不过他不认为有必要这么做。

白宫本周也暗示了他们预期的发展：不会传唤证人，白宫一位官员告诉记者：「我想，（审理）极不可能超过两周。」

这位官员表示，没有必要拖更久，「总统应该无罪结案，我们认为这会发生，而且很快就会发生」。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP