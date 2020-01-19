1917剑指奥斯卡 夺美制片人公会奖最佳影片

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（法新社洛杉矶19日电） 美国制片人公会（PGA）今天把最佳影片奖颁给战争剧情片「1917」（1917），让这部描述第一次世界大战的史诗战争片在下个月的奥斯卡金像奖颁奖典礼前，取得有利的位置。

1917已经荣获金球奖剧情类最佳影片，并获得奥斯卡最佳影片在内等10项提名。这次得奖也大大增加本片夺得奥斯卡最大奖的机会，因为美国制片人公会30年来，已经21度成功预测最佳影片奖落谁家。

1917挑战一镜到底拍摄，导演山姆曼德斯（Sam Mendes）领取第31届美国制片人公会最大奖项时说，制作这部电影「令人感到渺小、快乐，是我迄今职业生涯中最好的经验」。

山姆曼德斯1999年也曾以「美国心玫瑰情」（American Beauty）拿下制片人公会奖最佳影片，之后更抱走奥斯卡最佳影片等5项大奖。

影音串流平台巨擘Netflix内容总监萨兰多斯（Ted Sarandos）获颁里程碑奖（Milestone Award），他是Netflix在好莱坞快速崛起的最大功臣。

皮克斯（Pixar）续作「玩具总动员4」（Toy Story 4）夺得最佳动画电影奖，而美国有线电视新闻网（CNN）的「阿波罗11号」（Apollo 11）则同时拿下最佳纪录片与最佳电视电影奖。

美国有线频道（HBO）的「继承之战」（Succession）与「核爆家园」（Chernobyl），分别拿下戏剧类影集跟迷你影集奖，最佳喜剧类影集殊荣则由英国广播公司（BBC）的「伦敦生活」（Fleabag）摘下。这3部作品本月稍早也都在金球奖夺得同样奖项。

同属HBO的破天荒纪录片「离开梦幻庄园」（Leaving Neverland）揭露对已故歌王麦可杰克森（Michael Jackson）的儿童性侵指控，并拿下非虚构电视奖。

有望拿下本届奥斯卡最佳男配角奖的布莱德彼特（Brad Pitt）则因为自己创办的制片公司B计画娱乐（Plan B Entertainment），获颁成就奖。（译者：侯文婷/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP