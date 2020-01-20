世界头发最长青少年 印度女留190公分秀发

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（法新社印度阿默达巴德20日电） 印度一名17岁女子是全世界头发最长的青少年。拥有190公分秀发的她，11年前在美发沙龙留下不好的经验后，就再也没剪过头发。

这名来自印度西部古茶拉底省（Gujarat）莫达萨（Modasa）小镇的女子名为巴特尔（Nilanshi Patel），她目前仍是全世界头发最长的青少年。根据金氏世界纪录（Guinness World Records），巴特尔2018年12月写下头发长度170.5公分的纪录，如今纪录上修为190公分。

巴特尔的父亲对这项纪录感到非常骄傲。他表示，巴特尔是他唯一的孩子，女儿的头发让她从地方名人跃升为国际名人。

巴特尔的朋友和同学借用格林兄弟（Brothers Grimm）童话故事「魔发奇缘」（Tangled）里女主角的名字，替巴特尔取了「长发公主」（Rapunzel）的绰号。巴特尔表示，她曾在美发沙龙留下恐怖且痛苦的经验，在那之后，她已经11年没有给理发师剪发了。

巴特尔告诉法新社：「我6岁时在地方美发沙龙里留下非常糟糕的经验。」

「在那之后，我一直很害怕剪头发。我爸妈接受我的愿望，现在头发成为我的幸运物。」

巴特尔必须穿高跟鞋，才不会让头发碰到地板。

此外，巴特尔表示，她就像其他青少年一样爱护自己的头发，但也必须借用母亲一臂之力。

立志成为工程师的巴特尔说：「我做每个青少年都会做的事。每周洗发，一周护发1至2次。」她还说，她会坐在阳光底下让头发变干，或用吹风机吹干。

「我大多扎辫子，但参加比赛或出席某些特殊场合时会绑包包头。我只有在游泳时会遇到困难。」

© 2020 AFP