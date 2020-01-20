全球2000富豪身家 约相当于全球6成人口财产总和

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（法新社瑞士达佛斯20日电） 国际慈善组织乐施会今天（Oxfam）说，全球亿万富豪过去10年倍增，身家总和胜过占全球6成人口的贫户总财产。

乐施会在瑞士达佛斯举行年度世界经济论坛（WEF）前夕发布报告说，全球最富裕的2153人去年掌控的资产，比最贫困的46亿人财产总和还多。

报告指出，贫困妇女和女孩位居底层，而全球女性每天无薪或无报偿照护工作共计125亿小时，估计相当于全球经济年产值至少10.8兆美元（约新台币326兆元），是科技业大约3倍。

报告还说：「全球最有钱的22名男性持有财富胜过非洲所有女性。」

乐施会表示，全球最富有的1%人口未来10年财产税增0.5%的话，就会相当于在长者和儿童照护、教育及卫生等方面创造1亿1700万个就业机会所需的投资金额。

乐施会印度分会执行长贝哈（Amitabh Behar）表示，女性肩上负担尤其重，因为她们常是主要提供照护者，以维持「我们的经济、商业和社会齿轮滚动」。贝哈还说，她们时常没时间接受教育、赚取像样的生活费或对我们社会如何运作有发言权，「因此被困在经济底层」。

乐施会数字显示：「就全球而言，42%女性劳动人口无法找工作，因为她们负责所有照护事务，相形之下，男性比例仅6%。」

© 2020 AFP