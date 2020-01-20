土耳其肆意钻探天然气 赛普勒斯批海盗国家

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（法新社布鲁塞尔19日电） 赛普勒斯今天批评安卡拉当局在赛普勒斯外海钻探石油和天然气的行径，怒控土耳其已成「海盗国家」。欧洲联盟昨天也出言警告土耳其此举「不合法」。

赛普勒斯总统府在声明中说：「土耳其已成为东地中海的海盗国家。」

声明还说：「土耳其一意孤行，坚持选择这条国际社会视为非法的道路。」

欧盟昨天呼吁土耳其放弃在赛普勒斯周围和东地中海区域钻探计画，指称这类行动「不合法」。

欧盟外交政策发言人史塔诺（Peter Stano）稍早表示：「有必要采取具体措施，以创造有利于真诚对话的环境。」

史塔诺在昨天发出的声明中说：「土耳其打算在更广泛的区域展开进一步勘探和钻探活动，很遗憾这是背道而驰。」

然而，土耳其外交部今天说：「土耳其裔赛普勒斯人在此区拥有的权利…与希腊裔赛普勒斯人相同。」

「如果在那发现石油或天然气，双方将共享收益。」

声明中还说，土耳其「凶猛号」（Yavuz）钻井船已抵达「分阶段」特许区域，准备展开首轮钻探。

土耳其去年11月与利比亚全国团结政府（GNA）签署协议，使土耳其得以对地中海广泛海域进行探勘，导致邻近国家不满。

© 2020 AFP