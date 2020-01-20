天降甘霖缓解野火烟霾危机 澳网如期点燃战火

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（法新社墨尔本20日电） 澳洲野火延烧多月，空气品质拉警报，天降甘霖缓解野火灾情后，也暂时化解了烟霾危机，澳洲网球公开赛今天如期点燃战火。

日本女网好手大坂直美（Naomi Osaka）在拉佛球场（Rod Laver Arena）迎战捷克女将鲍兹科娃（Marie Bouzkova），展开卫冕大业。气象预报说，墨尔本阴时多云有雨。

主办单位密切监控空气品质，细悬浮微粒（PM2.5）浓度一旦达到200，就会暂停赛事并关闭3座主要球场的屋顶。

致命野火肆虐澳洲，第二大城墨尔本笼罩在有毒烟霾中，多名选手上周在会外赛比赛期间出现咳嗽和呼吸问题。

斯洛维尼亚女将贾柯波维琪（Dalila Jakupovic）上场时一阵猛咳，最终因身体不适被迫退赛，英国选手布罗迪（Liam Broady）则说有「多名」球员需要服用哮喘药物。

世界排名第6的希腊选手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）说：「我在室内练球后，肺部非常不舒服。」

他还说：「我一直咳嗽，呼吸困难的情况持续了几个小时。」

主办单位一再承诺2020年度第一个大满贯赛事会如期开打，烟霾危机周末有所缓解后，维多利亚州环境保护局今天将空气品质列为「良好」等级。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP