奈及利亚民众破坏油管偷油引发大火 4人丧生

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（法新社奈及利亚拉哥斯20日电） 奈及利亚紧急救援单位今天说，商业中心拉哥斯一条输油管遭到偷油者破坏引发爆炸，造成4人丧生并烧毁一些商店和车辆。

这起昨晚发生在阿布雷依格巴地区（Abule Egba）的事件，是一连串这类事故中最新的一起。

奈及利亚国家紧急事故管理署（National Emergency Management Agency）代理区域协调员费林罗伊（Ibrahim Farinloye）告诉法新社：「大概在早晨4点，我们在现场找到两个男人、一个女人和她小孩的遗体」。

费林罗伊说：「有些建筑物、店铺和联结车陷入火海」。

他说，大火起因破坏者为了偷油而破坏公共油管，火势引起当地居民的恐慌。

费林罗伊表示，在消防人员扑灭大火之前，现场浓烟直冒。

拉哥斯国家紧急事故管理署（Lagos State Emergency Management Agency）也证实这起事件。

奈及利亚是非洲最大的石油生产和出口国，有一个管道网，在这个广大的国家输送原油和汽油。

近几年来常有破坏者破坏油管偷窃汽油，有时导致爆炸，已造成数百人死亡。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP