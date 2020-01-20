曾苦于肺栓塞 小威廉丝关切澳洲空污

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（法新社墨尔本20日电） 澳洲野火延烧造成空气污染，波及网坛年度盛事澳洲网球公开赛。美国女将小威廉丝关切野火烟尘引起的空污，并说过去曾罹患肺栓塞，可能会使得她比较容易受到空气品质影响。

现年38岁的小威廉丝（Serena Willimas）表示，未来两周澳洲空气品质情况仍有待观察。小威廉丝若在澳网封后，将平澳洲网球传奇女将寇特（Margaret Court）的女网史上个人24座大满贯冠军金杯纪录。

一度干扰澳网会外赛的不良空气品质今天稍微舒缓，当地降下大雨。小威廉丝今天击败俄罗斯女将波塔波娃（Anastasia Potapova）旗开得胜。

她说：「我之前非常关切，现在也是。」小威廉丝2017年生下女儿奥林皮亚（Olympia）时罹患肺栓塞，当时是她第2度因肺栓塞需要紧急治疗。

小威廉丝说：「我想大家应该还是非常关心雾霾的问题。」

不少球员批评澳网主办单位上周不顾墨尔本空气品质已达严重污染的水准，仍继续举行会外赛。

在被问及是否会担心因以往的健康问题而对污染更加敏感时，小威廉丝说：「绝对有想过。」

不过她说，首战波塔波娃旗开得胜后觉得没有太大的问题。上周小威廉丝在纽西兰奥克兰菁英赛（Auckland Classic）女单封后，慷慨解囊把冠军奖金4万3000美元（约新台币129万元）捐给澳洲野火救灾基金。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP