澳洲百种受威胁物种栖地 野火烧毁逾半数

(法新社雪梨20日电) 澳洲政府今天表示,100种「受威胁」植物与动物的已知栖息地,包括32种「极危」物种的栖地,有半数以上已遭森林大火烧毁。

野生动物专家担心,有超过10亿只动物已在这波史无前例的森林大火中丧生。这几个月来野火蹂躏澳洲东部与南部,夺走28条人命,灾区比一个葡萄牙国土面积还大。

官员表示,目前要进入火场调查仍太危险,正确的数据,还需要几周的时间才能估算出来。

不过,环境与能源部(Department of the Environment and Energy)今天公布初步名单,将受到威胁(threatened)的植物、动物与昆虫列出,这些动植物的已知栖息地有一成以上受到影响。

此外,49个物种的已知或可能栖地有超过8成位于火灾地区,另外65个物种的分布区域,有5成至8成受到影响。

环境与能源部受威胁物种专员波克斯(Sally Box)说,这项调查结果只是初步了解野火对澳洲野生动物可能造成的冲击。

据指出,位于野火延烧路径上的受威胁物种包括272种植物、16种哺乳动物、14种蛙类、9种鸟类、7种爬虫类、4种昆虫、4种鱼类与1种蜘蛛。

遭受大火冲击的32个极危(critically endangered)物种,大多数是植物,但也包括蛙类、龟类与3种鸟类。

