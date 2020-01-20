研究：妇女更年期提早 60岁后健康风险增加

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（法新社巴黎19日电） 今天发布的一项研究报告指出，妇女若是更年期提早报到，在60多岁时罹患多重慢性疾病的机率是50或51岁才进入更年期的妇女的几乎3倍。

在高收入国家中，女性平均寿命为80多岁，因此女性终其一生，有1/3时间在停经期度过。

早期研究显示，在40岁或更年轻时就进入更年期，在晚年会产生诸如心血管疾病与糖尿病等单一疾病。

但根据发表在「人类生殖」（Human Reproduction）期刊的一项新研究，作者表示，这是首度检验自然停经发生时间与罹患多重慢性病之间的关联性。

相关数据是取自澳洲一项全国健康调查，有逾5100名妇女登记。在1996年到2016年间，妇女每隔3年回报是否有诊断出以下11项健康问题的任何一项，包括糖尿病、高血压、心脏病、中风、关节炎、骨质疏松、哮喘、忧郁症、焦虑症或乳癌。

多重慢性病定义为同时患有上述两种以上疾病。而妇女若有12个月没来月经，视为进入自然停经。

20年追踪结果，在2.3%提早进入更年期的妇女当中有过半数也罹患多重慢性病。这些妇女在60岁之前罹患多重慢性病的机率，是50到51岁进入更年期妇女的两倍，而在60岁以后罹患机率是3倍。

这项研究的共同作者、中国浙江大学教授徐晓林（Xiaolin Xu，音译）表示，更年期提早的妇女有45%在60岁至70岁期间患多重慢性病，相较于50到51岁进入更年期的妇女罹病机率是40%。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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