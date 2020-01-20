绝地战警再出击 登北美票房一哥

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（法新社洛杉矶19日电） 「绝地战警FOR LIFE」（Bad Boys for Life）北美票房登冠，传统周末期间有5900万美元进帐，截至明天金恩博士纪念日应会超越6800万美元门槛。

威尔史密斯（Will Smith）和马丁劳伦斯（Martin Lawrence）继1995年原版「绝地战警」（Bad Boys）、2003年的「绝地战警2」（Bad Boys II），第3度携手大银幕打击犯罪，在观众影评好口碑下，票房表现亮眼，也证明索尼事隔17年再让这档系列片复活是正确决定。

同样新上档的「杜立德」（Dolittle）则以3天周末约2250万美元（4天长周末预估3000万美元）的成绩当亚军。

排名第3的是影评赞不绝口的「1917」（1917）。环球出品的这部第一次世界大战剧情片让出上周冠军宝座，本周末入袋2210万美元（4天长周末则预估有2700万美元）。

索尼的「野蛮游戏：全面晋级」（Jumanji: The Next Level）自上周末下滑一个名次来到第4，收入960 万美元（4天长周末预估1260万美元）。

排名第5的是迪士尼的「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker），进帐840万美元（4天长周末预估1060万美元）。全球票房来说，这部「天行者传奇」第9章已突破10亿美元大关。

第6到第10的电影依序为：「不完美的正义」（Just Mercy），600万美元、4天750万美元；「她们」（Little Women），590万美元、4天740万美元；「锋回路转」（Knives Out），430万美元、4天530万美元；「姐妹老板」（Like a Boss），380万美元、4天450 万美元；「冰雪奇缘2」（Frozen II），370万美元、4 天510万美元。

© 2020 AFP