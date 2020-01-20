马霍姆斯率队胜泰坦 酋长50年来首闯超级杯

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（法新社堪萨斯市19日电） 职业美式足球联盟NFL四分卫马霍姆斯今天率堪萨斯酋长以35比24击败田纳西泰坦，这是他们50年来第一次闯进超级杯

NFL三年级生马霍姆斯（Patrick Mahomes）在NFL季后赛美国联会（AFC）冠军赛中，传球35次成功23次，全场传出294码，同时也跑出53码，3次成功传球让酋长完成达阵，自己也跑出1次达阵，率酋长抢下2月2日超级杯门票，他们的对手将是旧金山49人和绿湾包装工在国家联会（NFC）冠军战一役的胜方。

这是酋长在1970年1月以来首度打进超级杯（Super Bowl），也是马霍姆斯生涯首次参加超级杯。马霍姆斯2018年球季荣获年度最有价值球员（MVP），本季他曾出现右膝膝盖骨脱臼问题，但只缺席2场比赛就迅速回归赛场，他的努力如今获得丰富的回报。

上个球季的美联冠军赛，酋长在主场历经延长赛不敌爱国者，今天获胜晋级超级杯，湔雪前耻。

第1节酋长一度以0比10落后，第2节也曾以7比17落后，但马霍姆斯上半场2次成功传球给队友希尔（Tyreek Hill）达阵，非以脚程出名的马霍姆斯，也甩开至少4名对方防守球员，在上半场结束前11秒跑阵达阵，让酋长在中场时，以21比17跃居领先。

下半场的比赛，两队在第3节没有分数进帐，尾锋威廉斯（Damien Williams）第4节冲刺3码成功达阵，让酋长以28比17领先，之后马霍姆斯漂亮传球60码，让队友华金斯（Sammy Watkins）达阵，酋长也因此将领先拉开到35比17。

泰坦即便临去秋波，在比赛剩下4分18秒时，靠佛克瑟（Anthony Firkser）在达阵区内接球达阵拿下分数，但终场酋长仍以35比24获胜，前进超级杯，落败的泰坦则是结束他们在本季季后赛的惊奇之旅。

本季的NFL季后赛，泰坦先在外卡战爆冷击败去年高举超级杯的老牌劲旅新英格兰爱国者，接着又扳倒头号种子巴尔的摩乌鸦，闯进美联冠军赛，可惜在美联冠军赛止步，无法继2006年的匹兹堡钢人、2011年的包装工后，再度创造「老6传奇」，成为NFL史上第3支闯进超级杯的第6种子球队。

© 2020 AFP