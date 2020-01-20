49人闯超级杯 与酋长正面交锋

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（法新社圣克拉拉郡19日综合外电报导）莫斯特尔特4度跑阵达阵，旧金山49人以37比20击败绿湾包装工，拿下职业美式足球联盟NFL国家联会（NFC）冠军，将在超级杯与美国联会（AFC）冠军堪萨斯酋长正面交锋。

49人在跑锋莫斯特尔特（Raheem Mostert）带领下击败包装工，他今天有突破性的演出，全场持球29次，跑出220码，4次跑阵达阵。

莫斯特尔特此役技惊四座，一举打破四分卫卡珀尼克（Colin Kaepernick）保持的49人队史季后赛单场最高跑阵码数纪录。

莫斯特尔特如此优异的跑阵表现，让49人四分卫葛罗波洛（Jimmy Garoppolo）全场只需传球8次，其中6次成功，一共传出77码。

49人外接员山缪（Deebo Samuel）有2次接球成功，推进46码。边锋奇透（George Kittle）有1次接球成功，推进19码；外接员包恩（Kendrick Bourne）有1次成功接球，推进6码。莫斯特尔特有2次接球成功，推进6码。

49人的防守几乎掌控了整场比赛，他们让包装工在上半场的比赛1分未得，更成功抄截包装工四分卫罗杰斯（Aaron Rodgers）2次传球，并迫使他掉球3次，其中一次是在开赛之初。

罗杰斯全场传球39次成功31次，传出326码，有2次传球达阵，其中一次是传给跑锋琼斯（Aaron Jones）达阵，另一次则是传给边锋斯特恩伯格（Jace Sternberger）。琼斯也有一次跑阵达阵，他全场跑出56码。

但包装工对莫斯特尔特始终无解，让他在上半场3度跑阵达阵，并在第3节冲刺22码成功达阵，一度49人以34比7大幅领先包装工，几乎已经要收下胜利。

这是49人在2012年球季后，首度有机会争夺超级杯冠军，当年卡珀尼克率领49人对抗巴尔的摩乌鸦，但以31比34败下阵来。

49人上一次拿下超级杯冠军，是在1994年球季，当时是由杨恩（Steve Young）和莱斯（Jerry Rice）领衔进攻。

© 2020 AFP