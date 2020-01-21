不满管控枪枝 维吉尼亚州数千人集会

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（法新社维吉尼亚州里契蒙市20日电） 在层层警力戒备下，数以千计拥枪权支持者今天在维吉尼亚州议会附近平和集会，抗议民主党在州议会推动的枪枝管控法案。

州长担心极右团体引发暴力而发布紧急状态，但这场集会过程平和，未生事端。

群众身穿打猎夹克、头戴猎帽，进入位于里契蒙市（Richmond）的州议会示威区参加这场「游说日」活动前，都接受严格安检，以免他们携带武器进入议会区。

还有更多人聚集在州议会大楼周边街道，一些人手持户外集会区可携带的小手枪或长枪，高举美国国旗与维州州旗，并拉开大型布条，上头画有攻击步枪图案，写着「有胆就来拿！」（Come and Take it！）字样。

24岁的里契蒙市民布鲁克斯（Brooks，他不愿透露全名）和一群朋友「为支持（宪法）第二修正案」前来游行，其中一个朋友还拿着AR-15攻击步枪。

布鲁克斯告诉法新社：「这是宪法赋予我们的权利，让我们有权武装自己。拥枪是为了心灵平静，这东西具有保护作用。」

这场集会是由「维吉尼亚公民防卫联盟」（Virginia Citizens Defense League）主办，他们反对掌控维州政府的民主党所提出的枪枝管控法案。

© 2020 AFP