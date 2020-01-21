中美洲移民赴美欲借道 墨国发射催泪瓦斯挡人

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（法新社墨西哥希达哥市20日电） 来自一批新移民队伍的3500名中美洲民众今天试图越过分隔墨西哥与瓜地马拉的一条边界河，引发墨西哥国家卫队（National Guard）发射催泪瓦斯阻挡。

这些来自所谓「2020移民团」（2020 Caravan）的约3500名中美洲非法移民，清晨聚集在苏奇亚提河（Suchiate River）瓜地马拉这一侧岸边，要求墨西哥移民当局让他们继续前往美国。

移民当局没有立刻做出回应，移民们遂开始跋涉过河。苏奇亚提河每年此时河水相对较浅。

墨西哥部队朝移民发射催泪瓦斯，试图逼他们回岸上。许多移民用衣物遮挡脸部，避免遭催泪瓦斯波及，其中有些朝看守苏奇亚提河的宪兵投掷大石块，宪兵则拿着镇暴盾牌阻挡。

带着妻子与两名年幼孩童一起长途跋涉的宏都拉斯移民荷黑（Jorge）高喊：「让我们通过！摸摸你们的良心！」

另一名移民坦妮亚（Tania）说：「他们想耍我们，要我们（向移民当局）登记，然后又把我们驱逐出境。」移民队伍上周在650公里外的宏都拉斯汕埠（San Pedro Sula）组成时，坦妮亚就一直随着队伍前进。

准备跋涉过河的33岁宏都拉斯移民马蒂内兹（Elvis Martinez）在瓜地马拉这头边境告诉法新社：「炎热让我们感到绝望。这一趟很折腾，尤其对孩子们来说。」

他还表示，「我恳请罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador，墨西哥总统）凭良心考虑一下」，让这些移民通过。

但美国总统川普去年扬言，若罗培兹欧布拉多政府未能采取更多行动阻止中美洲非法移民抵达美墨边境，将对墨西哥课徵高额关税。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP