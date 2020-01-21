乌克兰客机坠毁案 伊朗证实2枚飞弹朝飞机发射

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（法新社德黑兰20日电） 伊朗民航当局今晚在官方网站发布初步报告表示，本月稍早在伊朗首都德黑兰机场坠落的一架乌克兰客机，证实是2枚飞弹发射锁定的目标。

报告表示：「调查人员发现，（当时）有2枚Tor-M1型飞弹...朝这架飞机发射。」报告还说，目前正在调查这2枚飞弹产生的冲击和坠机事件的关联。

这份报告证实「纽约时报」（The New York Times）一篇报导的说法。从报导所附的影片可见，有2枚发射体朝这架乌克兰客机发射。

Tor-M1型飞弹是前苏联研发的短程地对空飞弹，专门用来攻击飞机和巡弋飞弹。

1月8日失事的乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）班机原定飞往乌克兰首都基辅，但飞机从德黑兰起飞不久便惨遭误击，机上176人全数罹难。

事发后西方国家依据美国情报资料，指称这架波音（Boeing）737飞机是遭到击落，但伊朗当局连日否认，最后仍招认。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）航太指挥官哈吉萨达（Amirali Hajizadeh）已宣布承担所有责任，但他表示，发射飞弹的操作员是独立行事。

© 2020 AFP