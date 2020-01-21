囤积救援物资未发放 波多黎各展开调查

广告 继续浏览后续

（法新社迈阿密20日电） 近期一连串地震袭击波多黎各，数千人还睡在帐篷里，却有人发现一批飓风玛莉亚灾后剩余的紧急物资未使用也未发放给民众，司法单位展开调查，群众则在今天上街抗议。

一名脸书（Facebook）用户18日上传直播影片，显示美国自治邦波多黎各南部城市旁斯（Ponce）一座仓库内满是未发放的紧急物资，包括帐篷、尿布、婴儿配方奶粉、收音机、电池和数千瓶水，看起来已经过期。

这些救援物资中，有些显然是要给玛莉亚飓风（Hurricane Maria）的灾民。这场2017年9月发生的灾害导致约3000人丧命。

波多黎各总督瓦兹盖斯（Wanda Vazquez）声明表示，根据这些暗指一些官员在仓库及物资管理上怠惰或失职的发现，政府把调查工作交付给司法部。

此外，她在影片公布后，立即开除了紧急管理部门主任阿塞维多（Carlos Acevedo）及住房部部长埃森纳（Fernando Gil Ensenat）。

波多黎各自去年12月以来，受超过1000次地震所扰，约5000人住在帐篷里，其中许多人在影片公布后前往仓库抢夺物资。

数十名抗议群众今天在波多黎各首府圣胡安（San Juan）上街向瓦兹盖斯抗议，令人想起去年7月也有群众上街要求时任总督的罗塞洛（Ricardo Rossello）下台。

罗塞洛在与其他11名男性官员的聊天简讯中嘲笑玛莉亚飓风灾民，还拿来自圣胡安的流行歌手、已出柜的瑞奇马丁（Ricky Martin）等人开恐同玩笑，引发民怨，罗塞洛最后以辞职收场。

瑞奇马丁今天在社群网站Instagram以西班牙语表示，他打算回波多黎各，针对新情势采取行动，「在波多黎各旁斯仓库发生的事，是一种无动于衷、虐待且无比不负责任的行为」。

© 2020 AFP