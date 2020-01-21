川普参院弹劾审理前 律师团吁宣告无罪

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（法新社华盛顿20日电） 针对美国总统川普的联邦参议院弹劾审理将于明天展开，川普的律师团今天提出审理备忘录，要求参议院立即宣告无罪。

在野的民主党人表示，川普扣下给乌克兰的军事援助，藉此施压，涉嫌滥权；又拒绝交出文件，在众议院调查人员传唤的情况下阻挡行政官员作证，涉嫌妨碍国会调查。

以民主党居多数的众议院去年12月针对川普通过滥权及妨碍国会调查两项弹劾条文，此案将由共和党掌控的参议院审理，结果将决定川普是否去职。

几乎与川普律师团提出备忘录的同时，众议院弹劾检控代表回应川普稍早提出的文件，指控他涉嫌「为了在下次选举中作弊而行为不端」，且参议院应在「公平审理后」令他去职。

明天审判展开后，参议员将在美国最高法院首席大法官罗伯兹（John Roberts）主持、庄严肃穆的议程中，每天听取6小时的攻防论据，一周6天。

川普的律师团由12人组成，论点之一是质疑弹劾的概念，他们认为众议院通过的两项弹劾条文是「以不正当手段操弄程序」的产物，且「在宪法上看来有缺陷」，因为条文并不涉及违反现有法律。（译者：曾依璇/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP